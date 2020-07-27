دون غرامة.. أسبوع قبل انتهاء مهلة سداد أقساط وحدات الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 أغسطس المقبل من مهلة الإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحلات التجارية، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة.

وبدأت مهلة الإعفاء يوم 4 يونيو الماضي ولمدة شهرين.



وينشر (مصراوي) كيفية الاستفادة من مهلة وزارة الإسكان، والتي جاءت على النحو التالي:



1- الإعفاء من الغرامات يشمل كافة الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والفيلل، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية.



2- مدة المهلة التي منحتها الهيئة للحاجزين شهرين بدء من اليوم الخميس 4 يونيو.



3- يكون الإعفاء بنسبة 100% من كامل غرامات التأخير حالة السداد لكامل المستحقات.



4- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.



5- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.



6- يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.



7- هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته مأهول بالسكان.



8- بالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص وحدة أخرى بذات المدينة.



9- يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:



10- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص.



11- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.



12- لا تسري هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.



13- تنتهي المهلة يوم 4 أغسطس المقبل.