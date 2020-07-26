نائبة محافظ القاهرة تبحث طرق تعويض الباعة المتضررين من حريق سوق توشكى
كتب- محمد نصار:
أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المتابعة المستمرة لمحاولة حل مشكلة الباعة أصحاب الباكيات المحترقة بسوق توشكى بحلوان جراء حادث الحريق الضخم الذي نشب بالسوق منذ أيام، وطال نحو 70% من الباكيات الخاصة بالباعة
واستمعت نائبة المحافظ، لشكوى الباعة المتضررين واقترحت أن تتولى إحدى مؤسسات المجتمع المدني جمع التبرعات المقدمة لهم بشكل منظم وإعادة الصرف منها مرة أخرى على إعمار السوق.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير بالتعاون لرفع الضرر عنهم نظرا لما لحق بهم من أضرار مادية وصحية، للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وخصصت مؤسسة مصر الخير 4 حسابات بنكية لتلقي التبرعات المقدمة والخاصة بدعم المتضررين من حريق سوق توشكى وهذه الحسابات متاحة لتلقي التبرعات من الراغبين بدءا من اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020 حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020.
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