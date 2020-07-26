غرامة 3 آلاف جنيه.. إزالة 23 شادر بيع أغنام حية مخالف في الجيزة

كتب- أسامة علي:

أزالت محافظة الجيزة، من خلال الحملات اليومية التي تنفذها على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، 23 شادرًا لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية، أقيمت بالمخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين.

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

ووقعت الأحياء والمراكز الغرامة المقررة بقرار محافظ الجيزة، بناء على القرار أنه في حالة المخالفة وإقامة الشوادر بالشوارع دون تصريح يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف، نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيئ إلى ما كان عليه، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.