انخفاض بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، تسجيل 479 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 48 حالة جديدة.

يأتي ذلك في انخفاض جديد لعدد الإصابات بالفيروس إلى مستوى الـ 400 حالة، إذ سجلت الوزارة أمس 511 حالة إصابة و40 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة في بيان اليوم، إلى خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و 4606 حالات وفاة.