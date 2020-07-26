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بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية في اليمن

09:24 م الأحد 26 يوليه 2020
بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للحكومة الشرعية في اليمن

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(مصراوي):​

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة هناك.

يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.

وتأتي تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل مواجهة المحن والأزمات.

الجيش المصري السيسي اليمن صنعاء

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