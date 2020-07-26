وزير التعليم العالي: حريصون على تعزيز التعاون مع الأردن

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع الأردن في المجالات التعليمية والبحثية، خاصة في ظل عمق العلاقات التاريخية بين كلا البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بالدكتور محي الدين توق وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالأردن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور علي العايد سفير الأردن بالقاهرة، عبر "الفيديو كونفراس".

وأكد عبدالغفار، بذل عدة جهود لحل المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين، وخاصة الأردنيين واستعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة.

وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وزيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية.

خلال اللقاء، استعرض عبدالغفار الجهود المبذولة من قبل الدولة في إنشاء عدد من الجامعات الأهلية والدولية، وهي الجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والملك سلمان، بالإضافة إلى أفرع للجامعات الدولية، وهي مجمع الجامعات الكندية، جامعات المعرفة الدولية، جامعة جلوبال، الجامعة الألمانية الدولية.

كما ناقش الجانبان تنظيم لجنة مشتركة بين البلدين للتعليم عن بعد، والتعليم الخارجي، وتسويق التعليم العالي في كلا البلدين.

وقدم سفير الأردن الشكر لمصر على جهودها في حل مشكلات الطلاب الأردنيين، مثمنًا جهود الوزارة في تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب الأردنيين في مصر، وتقديم الرعاية الكاملة لهم خاصًة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى الاستجابة السريعة من جانب الوزارة أثناء أزمة كورونا ورعايتها للطلاب الأردنيين، الأمر الذي انعكس على استكمالهم العام الدراسي في مصر.

في ختام اللقاء، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالأردن؛ بتميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الخيار الأول للطلاب الأردنيين.