محافظ القاهرة يثمن دور المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة

القاهرة- (أ ش أ):



استقبل خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد، وفد إحدى الشركات العاملة في مجال منتجات الإطفاء والتي قدمت 10 صناديق متحركة لجمع القمامة هدية لمحافظة القاهرة، بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومي.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني في التعاون مع محافظة القاهرة في جميع المجالات وخاصة ملف النظافة.

من جهة أخرى، تفقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورئيس حي حدائق القبة والمتابعة الميدانية، سوق الوايلي بحي حدائق القبة للسير في إجراءات تطويره، تنفيذًا لتوجيهات خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وتفقد نائب المحافظ مركز تجاري بحي حدائق القبة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط الأسعار.

​