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"القومية للأنفاق" تكشف حقيقة حدوث انهيار بعمارة الزمالك بسبب أعمال حفر المترو

05:42 م الأحد 26 يوليه 2020
"القومية للأنفاق" تكشف حقيقة حدوث انهيار بعمارة الزمالك بسبب أعمال حفر المترو

عقار المهندسين

كتب- أسامة علي:

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، حقيقة حدوث انهيار في العمارة رقم 17 بشارع البرازيل بحي الزمالك، نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، مؤكدة أن كل ما حدث هو هبوط بسيط في أحد أركان العمارة، وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.

وأضافت الهيئة، أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي.

إضافة إلى أنه تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليًا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

وطالبت الهيئة القومية للأنفاق وسائل الإعلام بالتأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.

عقار المهندسين عمارة الزمالك حفر المترو الهيئة القومية للأنفاق

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