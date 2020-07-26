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وزيرة الهجرة: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت وتسجيل القضية "جنحة"

04:12 م الأحد 26 يوليه 2020
وزيرة الهجرة: ضبط المعتدي على الشاب المصري بالكويت وتسجيل القضية "جنحة"

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الهجرة، إن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تواصلت ​مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديره لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو تعرض مصري مقيم بدولة الكويت يعمل كاشير بجمعية "صباح الأحمد" لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة اعتداء على شاب مصري بالكويت وزارة الهجرة

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