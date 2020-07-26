خريطة المدن وشروط التخصيص.. طرح 2351 قطعة أرض بالإسكان المميز والأكثر تميزا

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء المقبل استقبال رغبات المتقدمين للحجز ضمن المرحلة الجديدة من الأراضي الإسكان المميز والأكثر تميزا.

وينشر مصراوي خريطة تواجد قطع الأراضي وكذلك شروط الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا.. الأراضي الأكثر تميزا:

يصل عدد قطع الأراضي الأكثر تميزا لـ 632 قطعة بمساحات تبدأ من 294 مترا وحتى 2300 متر، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة).

يصل مقدم الحجز في الأراضي الأكثر تميزا لـ350 ألف جنيه، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالاسبقية.

ثانيا.. الإسكان المميز:

كما تطرح هيئة المجتمعات نوع آخر من الأراضي وهو الإسكان المميز، والذي يتضمن 1719 قطعة أرض سكنية بمساحات تبدأ من 192 متر وحتى 1200 متر، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة).

ويصل مقدم الحجز في الأراضي المميزة، لـ100 ألف جنيه، لكن في مدينة أخميم الجديدة يصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه فقط، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالاسبقية.

ثالثا.. شروط الحجز:

- يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس اعتباريًا (شركة أو مؤسسة).

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته.

- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

ووفقا للوائح هيئة المجتمعات العمرانية، في حالة تخصيص قطعة أرض ولم يتم تنفيذ البناء عليها يتم سحبها بعد انتهاء الفترة الزمنية المسموح بها بمهلة شهرين إضافيين تحسبا لعدم وجود سوء نية، وتحسبا للأشخاص المتعثرين ماليا.

وتضع الوزارة اشتراطات في البناء للفائزين بتلك الأراضي لمنع تسقيع الأراضي وبيعها، حيث تهدف وزارة الإسكان من الطرح المتكرر سواء من الأراضي أو الوحدات السكنية زيادة نسبة المعمور، وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين ومنع العشوائية والبناء المخالف.