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"إسكان النواب" تدعو إلى اجتماع عاجل ومهم لتصحيح "اللغط" بشأن مخالفات البناء

03:03 م الأحد 26 يوليه 2020
"إسكان النواب" تدعو إلى اجتماع عاجل ومهم لتصحيح "اللغط" بشأن مخالفات البناء

النائب إسماعيل نصر الدين

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن قانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يحمل أهمية بالغة، معربًا عن شديد استغرابه من اللغط الدائر والملعومات المغلوطة حول التطبيق الأمثل للقانون.

ويهيب نصر الدين، عضو لجنة وضع اللائحة الخاصة بالقانون، بالحكومة ووزرائها المختصين، وجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، سعياً لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.

وحذر نصر الدين من أن تناثر الشائعات حول القانون، وانتشار المغالطات حوله، بإمكانه أن يزيد التخبط والارتباك الذي يؤثر على صحيح إنفاذ القانون، وهو ما يتطلب إشاعة حالة من التوضيح الرسمي والتعريف بالقانون من الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يمكن المواطن من الإقبال على التصالح دون تردد أو خوف.

وشدد النائب البرلماني على خطورة ترك الأمر للمتحدثين الإعلاميين، وبعض الخبراء والمراقبين، ممن يطلقون تصريحات وتحليلات إعلامية تزيد حيرة المواطنين، وتسهم في خلق حالة من عدم الإلمام السليم بصحيح القانون.

إسماعيل نصر الدين مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء

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