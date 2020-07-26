وزير الأوقاف يبدأ مناقشة ضوابط عودة صلاة الجمعة مع مديري المديريات

كتب - محمود مصطفى:

بدأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ظهر الأحد، اجتماعا مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، عبر برنامج "زووم"، لمناقشة ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة.

ومن المقرر، أن تتم بلورة الرؤية النهائية لضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

كانت وزارة الأوقاف، أكدت أنها تدرس خلال هذه الأيام آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.

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