تبدأ بـ800 جنيه.. تعرف على أسعار فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح خلال العيد

كتب- يوسف عفيفي:

بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، تتنافس الفنادق وشركات السياحة على تقديم أسعار مغرية للمواطنين الراغبين في البحث عن قضاء أفضل الأوقات خلال فترة الإجازة المرتقبة.

وكشف محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، عن أسعار الغرف الفندقية في شرم الشيخ والغردقة والعلمين والساحل الشمالي، خلال عيد الأضحى المبارك الموافق 31 يوليو الجاري، موضحًا أن الأسعار في العيد ممتازة ومخفضة للغاية وتناسب الجميع.

وقال فاروق، خلال حديثه إلى "مصراوي"، إن سعر الغرفة في الليلة الواحدة بفنادق فئة 3 نجوم يتراوح بين 800- 900 جنيه، وفي فنادق 4 نجوم تتراوح بين 1000 وحتى 1500 جنيه، وفي فنادق 5 نجوم تتراوح بين 2000 و2500 جنيه في المناطق السياحية بالغردقة وشرم الشيخ، مع اصطحاب الأطفال مجانًا حتى سن 12 سنة، حسب سياسة الفندق.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن هناك فنادق في العلمين ومرسى مطروح تتخطى 10 آلاف جنيه لليلة الواحدة، وهي لفئة معينة، بينما تتراوح الأسعار في الفنادق العادية بين 2000 و2500 جنيه.

وأكد فاروق أن الأسعار جيدة في ظل الظروف الحالية وتتماشى مع محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المناطق خالية من الزائرين وهي على أتم الاستعداد لاستقبال الزوار من أي مكان، وهي فرصة قوية أمام المصريين للاستفادة من هذه الأسعار والاستمتاع بجو مصر العام في شرم الشيخ والغردقة؛ لنقل صورة إيجابية للسائح الأجنبي.

وتابع عضو غرفة شركات السياحة: الأسعار جيدة، وفيه فنادق كتير فاضية لسه وحصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل وتنتظر طلبات الحجوزات مع تقديم الخدمات الكاملة المتاحة في الفنادق.

وناشد فاروق الزوار المقبلين على قضاء إجازة عبد الأضحى في المناطق السياحية، بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية الموضوعة من جانب وزارتي الصحة والسياحة، للحفاظ على الصحة العامة، والمقاصد السياحة المصرية، قائلًا: "استمتعوا بالإجازة وقضاء وقت ممتع في العيد".

وفي السياق ذاته، قدمت بعض الفنادق الأخرى في الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي ومطروح، عروضًا تحفيزية لجذب المواطنين لقضاء إجازات عيد الأضحى بالمدن السياحية؛ حيث تراوحت الأسعار بين 1000 و3000 جنيه للغرفة المزدوجة في اليوم وفقًا لمستوى نجومية كل فندق.

وطرحت شركات السياحة، عروضًا مغرية لتشجيع المواطنين على السفر وقضاء إجازات الصيف وعيد الأضحى بالمنتجعات السياحية المختلفة، وأعلنت عبر مواقعها الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي برامج رحلات الصيف وعيد الأضحى إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ومطروح والساحل بأسعار مميزة.

واتفقت الشركات مع بعض البنوك لطرح رحلات بالتقسيط لحاملي بطاقات ائتمان بنك مصر والأهلي المصري أو الدفع أونلاين، بجانب توفير خدمة التحصيل من المنزل مجانًا دون رسوم داخل القاهرة والجيزة فقط.