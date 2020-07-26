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أغلى متر بـ700 جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بمنطقة الزاوية

02:28 م الأحد 26 يوليه 2020
أغلى متر بـ700 جنيه.. ننشر الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بمنطقة الزاوية

مخالفات البناء - ارشيفية

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، للتيسير على المواطنين.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في حي الزاوية الحمراء على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و700 جنيه للتجاري و600 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و360 جنيها للإداري و420 جنيها للتجاري و300 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 180 جنيها للسكني و216 جنيها للإداري و252 جنيها للتجاري و180 جنيها للصناعي.

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