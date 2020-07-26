"الزراعة": ارتفاع صادرات مصر إلى أكثر من 3.7 مليون طن

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.7 مليون طن حتى الآن. بحسب بيان صحفي.

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 22من يوليو الحالي.

وقال العطار إن الصادرات بلغت 3 ملايين و670 ألفًا و259 طنًّا من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وتابع العطار: إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و387 ألفًا و625 طنًّا، بالإضافة إلى تصدير 667 ألفًا و546 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 28 ألفًا و280 طن بصل، محتلًّا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفرولة بـ20 ألفًا و760 طنًّا، المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 15 ألفًا و5أطنان، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 12 ألفًا و818 طنًّا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 2249 طنًّا، واحتلت صادرات مصر من الجوافة المركز الثامن بإجمالي 15 ألفًا و328 طنًّا، وحصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و303 أطنان، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طنًّا، وحصل الباذنجان على المركز الحادي عشر بإجمالي 2135 طنًّا، وحصلت المانجو على المركز الثاني عشر بإجمالي 977 طنًّا.

وأكد رئيس الحجر الزراعي أن عملية تكويد المزارع التصديرية من العمليات المهمة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج، وتفعيل منظومة التتبع التي تعتبر شرطًا أساسيًّا لمعظم الدول، وبما يضمن سلامة المنتجات المصدرة للخارج، ويسمح بمعرفة مصدر الشحنة المخالفة، بحيث لا يتم فرض حظر على الدولة بالكامل، بل يكتفي بحظر المزرعة المخالفة فقط.