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خفض يصل لـ500 جنيه للمتر.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء بالساحل

01:04 م الأحد 26 يوليه 2020
خفض يصل لـ500 جنيه للمتر.. ننشر أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء بالساحل

مخالفات البناء - ارشيفية

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بعدد من أحياء المنطقة الشمالية، للتيسير على المواطنين.

وينشر مصراوي أسعار التصالح الجديدة في حي الساحل على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 600 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و700 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يزيد اتساعها عن 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 360 جنيها للسكني و420 جنيها للإداري و480 جنيها للتجاري و360 جنيها للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 216 جنيها للسكني و252 جنيها للإداري و288 جنيها للتجاري و180 جنيها للصناعي.

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