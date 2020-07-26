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رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد الأحياء السكنية بالمدينة لبحث مقترحات وشكاوى السكان

12:50 م الأحد 26 يوليه 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عدد من الأحياء السكنية بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء ومسئولو المجلس، ومديرو مواقع شركات النظافة والمياه والصرف، وذلك لمتابعة سير العمل وبحث مقترحات وشكاوى سكان المدينة.

كما تفقد مندور، ومرافقوه، الأحياء السكنية (الأول، الثاني، الخامس)، وذلك لمتابعة ملاحظات أعمال النظافة والزراعة والمرافق والوقوف على حل هذه المشكلات وتم التنبيه على الإدارات المعنية بسرعة تلافى الملاحظات لظهور المدينة بالشكل اللائق بها.

وقال رئيس الجهاز، تم خلال الجولة التنبيه على مسئولي إدارتي الأحياء والأمن برفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية برفع الإشغالات من أمام المحال، وإزالة جميع المستندات الخاصة بالمحال التجارية.

مدينة بدر جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عمار مندور

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