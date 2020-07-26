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"الأعلى للإعلام" يطالب كافة وسائل الإعلام بسرعة تقنين أوضاعها قبل منتصف أغسطس

12:34 م الأحد 26 يوليه 2020
"الأعلى للإعلام" يطالب كافة وسائل الإعلام بسرعة تقنين أوضاعها قبل منتصف أغسطس

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الإعلام من الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التى لم توفق أوضاعها حتى الآن بسرعة إنهاء الإجراءات.

ودعا المجلس كافة الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعها قبل منتصف أغسطس القادم طبقًا للائحة التنفيذية للقانون المنظم لتنظيم الصحافة والإعلام.

وكانت الجريدة الرسمية للدولة قد نشرت خلال الفترة الماضية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتتضمن اللائحة ٢٦ مادة ونموذجا استرشاديًا لعقد عمل فى الصحف ووسائل الإعلام، ونصت المادة الثامنة من اللائحة على أن يضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، وأن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية تنظيم الصحافة والإعلام

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