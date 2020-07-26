مطار القاهرة: وصول ومغادرة 141 رحلة لنقل 16 ألف راكب.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولى إن المطار يستقبل على مدار اليوم الأحد 69 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 10 آلاف و400 راكب، ويغادر المطار 72 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5139 راكبًا.

وأضافت المصادر أن الصالات تشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، إذ تستقبل خلال الـ24 ساعة نحو 16 ألف راكب على متن 141 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وتقوم السلطات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.