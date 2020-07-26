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"مصر للطيران": إقلاع 22 رحلة تقل 1600 راكب من جنسيات مختلفة

10:49 ص الأحد 26 يوليه 2020
"مصر للطيران": إقلاع 22 رحلة تقل 1600 راكب من جنسيات مختلفة

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الأحد، والذي يشمل 22 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيّرها يوميًّا إلى عواصم ومدن العالم؛ لتنقل اليوم 1600 راكب من جنسيات مختلفة على الرحلات المقررة.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (تونس- لندن- باريس- الشارقة- ميلانو- روما- أمستردام- فرانكفورت- برلين- الخرطوم- بيروت- ميونخ- واشنطن).

وأضافت الشركة رحلتين جويتين إلى (دبي وأبوظبي)، بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من (شرم الشيخ والغردقة) ورحلات الشحن الجوي، ورحلات استثنائية إلى كل من (المدينة المنورة- جدة- الرياض)، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ١٦٠٠ راكب.

وأشارت الشركة إلى أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى إسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يومياً اعتباراً من أول أغسطس المقبل، وأيضاً إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية؛ من بينها رحلتان بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة إنجامينا (تشاد) اعتبارًا من أغسطس المقبل.

مصر للطيران رحلات جوية رحلات الشحن الجوي

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