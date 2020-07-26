كورونا في 24 ساعة| الفيروس يُهدد الشباب بهذا المرض وآخر تطورات اللقاحات



إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 933 متعافيًّا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة.

فيما تبحث شركة "إيفا فارما"، إحدى شركات صناعة الدواء العالمية، التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مركزاً رئيسياً لها، إبرام اتفاقيات تعاون لتصنيع لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الفترة المقبلة على أرض مصر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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