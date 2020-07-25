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تصل لـ1000 جنيه و10% زيادة كل عامين.. ننشر رسوم النظافة الجديدة "تشمل الأرض الفضاء"

09:13 م السبت 25 يوليه 2020
تصل لـ1000 جنيه و10% زيادة كل عامين.. ننشر رسوم النظافة الجديدة "تشمل الأرض الفضاء"

النظافة

كتب- محمد نصار:

انتهت لجان مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون حكومي جديد تحت عنوان "تنظيم إدارة المخلفات" ويتكون من 84 مادة، وفي انتظار الموافقة النهائية عليه من قبل الجلسة العامة للبرلمان.

وينشر مصراوي رسوم النظافة الجديدة وفق نص القانون المرسل للبرلمان على النحو التالي:

1- من 4 جنيهات إلى 40 جنيها شهريا بالنسبة للوحدات السكنية، وخفض البرلمان النسبة لتكون من 2 جنيه إلى 40 جنيها شهريا.

2- من 30 إلى 100 جنيه شهريا بالنسبة للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريا للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة وشركات القطاع الخاص، وأدخل البرلمان تعديلا على الجزء الأخير ليصبح "والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص".

4- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

5- بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا بالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وأضاف البرلمان لنص الفقرة المنشآت الرياضية.

ويصدر قرار بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص "المعني" ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
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النظافة رسوم النظافة الجديدة مجلس النواب قانون تنظيم إدارة المخلفات

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