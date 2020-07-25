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بالتزامن مع عودة فتح الكنائس.. البابا يستقبل الأسقف العام المحلة وأسقف ملوي

08:38 م السبت 25 يوليه 2020
بالتزامن مع عودة فتح الكنائس.. البابا يستقبل الأسقف العام المحلة وأسقف ملوي

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(مصراوي):

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس أبو فانا.

يأتي هذا في إطار الاطمئنان على الموقف العام، عقب إعادة فتح الكنائس واستعدادات باقي الإيبارشيات للفتح.

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البابا تواضروس الثاني الكنائس الأنبا ديمتريوس الأنبا كاراس

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