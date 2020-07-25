أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

وزيرة البيئة: إعادة فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر برًا للزوار

08:30 م السبت 25 يوليه 2020
وزيرة البيئة: إعادة فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر برًا للزوار

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

(مصراوي):

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار (الرحلات البرية) بداية من يوم الأحد الموافق 26 يوليو الجاري، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تلك الرحلات لضمان سلامة الزوار والأنظمة البيئية.

وأكدت فؤاد أن القرار يأتي في ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة والسياحة البيئية بالإضافة إلى الوقوف مع العاملين في القطاع السياحي في الأزمة الراهنة، والتي فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة مع فرض عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي في ظل التعايش مع الأزمة الراهنة.

وأشارت فؤاد، إلى أنه تم اتخاذ قرار بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد ورحلات اللنشات اليومية، كما أصدرت مؤخرًا الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات ذاتها، والتي تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدليل ينص أيضًا على ضرورة التزام الشركات بوجود سجل يوضح أسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

ياسمين فؤاد .hvm البيئة وزارة البيئة محميات جنوب سيناء الرحلات البرية

الخبر التالى:

بالتزامن مع عودة فتح الكنائس.. البابا يستقبل الأسقف العام المحلة وأسقف ملوي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان