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رئيس رشيد الجديدة: إزالة التعديات بمنطقة "غرب كارفور" في الإسكندرية (صور)

07:02 م السبت 25 يوليه 2020
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(مصراوي):

قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، إنه تم إزالة التعديات الواقعة من إحدى شركات المقاولات على مساحة 60800 م2 تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بشأن إزالة التعديات الواقعة على هذه المساحة بالمنطقة "غرب كارفور" على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضاف إبراهيم أن جهاز مدينة رشيد الجديدة، استلم الأرض من شركة المقاولات المتعدية على هذه المساحة، والتي قامت بجميع أعمال الإزالة والإخلاء على نفقتها الخاصة.

إزالة التعديات الإسكندرية منطقة غرب كارفور أحمد إبراهيم

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