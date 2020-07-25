باشتراك الفرقاطة الشبحية "تحيا مصر".. تدريب بحري "مصري- فرنسي" في البحر المتوسط
(مصراوي):
نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، اليوم السبت، تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية "ACONIT".
وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي، تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحرًا.
وأظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية، مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.
تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.
الخبر التالى:الإسكان: إعفاء مطاعم وكافيتريات المدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الإغلاق الكامل
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
91072
عدد المصابين
-
31970
عدد المتعافين
-
4518
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15898552
عدد المصابين
-
9688548
عدد المتعافين
-
641050
عدد الوفيات
إعلان