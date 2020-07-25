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باشتراك الفرقاطة الشبحية "تحيا مصر".. تدريب بحري "مصري- فرنسي" في البحر المتوسط

06:10 م السبت 25 يوليه 2020
باشتراك الفرقاطة الشبحية "تحيا مصر".. تدريب بحري "مصري- فرنسي" في البحر المتوسط

القوات البحرية المصرية

(مصراوي):


نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية، اليوم السبت، تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية "تحيا مصر" مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية "ACONIT".

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي، تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحرًا.

وأظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية، مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحري والاستقرار والسلم في البحر المتوسط.

القوات البحرية المصرية البحر المتوسط الفرقاطة الشبحية المصرية القوات البحرية الفرنسية

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