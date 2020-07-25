أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

جامعة الأزهر تعلن خروج آخر مصاب بـ"كورونا" من مستشفياتها

05:52 م السبت 25 يوليه 2020
جامعة الأزهر تعلن خروج آخر مصاب بـ"كورونا" من مستشفياتها

المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم المجلس الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر الذين واجهوا الصعوبات وقدموا التضحيات لمساعدة المرضى وتكللت جهودهم، بخروج جميع مرضى فيروس كورونا من مستشفيات الجامعة التخصصي والزهراء، لتعلن الجامعة خروج آخر حالة أمس وسيتم بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية لتعقيم المستشفيات خلال الأيام المقبلة.

وأعلن المجلس أن الامتحانات ستنتهي يوم 28 من هذا الشهر، معربًا عن خالص تقديره لكافة العاملين في الجامعة الذين بذلوا كافة جهودهم المخلصة لإنجاح الامتحانات.

جامعة الأزهر فيروس كورونا محمد المحرصاوي كوفيد 19 السيسي أحمد الطيب

الخبر التالى:

باشتراك الفرقاطة الشبحية "تحيا مصر".. تدريب بحري "مصري- فرنسي" في البحر المتوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان