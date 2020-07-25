أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مطار القاهرة يستقبل 27 رحلة تقل 3759 راكبًا من جنسيات مختلفة

03:01 م السبت 25 يوليه 2020
مطار القاهرة يستقبل 27 رحلة تقل 3759 راكبًا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة يستقبل 27 رحلة

كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار ستقبل حتى ظهر اليوم السبت، 27 رحلة طيران دولية، أقلت قرابة 3759 راكبًا من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية.

وأضافت المصادر أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 27 رحلة قادمة من عدة وجهات؛ منها تورنتو ولندن وباريس وفرانكفورت وأثينا وأديس أبابا وجدة ودبي وبغداد وأبوظبي والشارقة والكويت والجزائر والعديد من الجهات المختلفة.

وأشارت المصادر إلى توالي وصول باقي الرحلات وفقًا لجدول تشغيلها.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الرحلات الجوية

الخبر التالى:

الغزاوي والدرندلي أبرز الداعمين.. للمرة الثانية أحمد دياب مرشح "الشيوخ" ترند "تويتر"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تتابع جاهزية "فاكسيرا" لبدء تصنيع لقاح كورونا بعد ثبوت فعاليته