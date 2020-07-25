مفيش طالب هيتظلم.. حجازي يتفقد كنترول الثانوية العامة بقطاع المنصورة

تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بقطاع المنصورة (أ) و(ب)؛ للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال حجازي إن أعمال تقدير الدرجات تسير وَفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قِبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.

وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه ما زال العمل جاريًا لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

كما تفقد حجازي غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين ووجودهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح باستمرار.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة، وكذلك أهمية المراجعة؛ وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه دون التعرض إلى أي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.

ويضم قطاع المنصورة أ (مقدري درجات) بمحافظة الدقهلية أوراق طلاب محافظات الشرقية إدارات (غرب الزقازيق – ديرب نجم – الإبراهيمية – القنايات – أولاد صقر – كفر صقر – ههيا – أبو كبير)، ومحافظة الغربية (شرق المحلة – غرب المحلة – سمنود – زفتى – قطور)، ومحافظة دمياط، بإجمالي عدد 43470 طالبًا.

وشارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، والدكتور أحمد هيكل رئيس اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات بالدقهلية، والمهندس عبد القادر إبراهيم رئيس اللجنة، ومحمد لطفي قنديل وكيل كنترول ب، والمهندس حسن الدهشان رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة أ، والبدري إبراهيم وكيل الكنترول في قطاع أ، وأسامة عبد الفتاح مكتب نائب الوزير لشؤون المعلمين.