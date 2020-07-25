الحجز أون لاين.. القداسات تعود إلى إبراشية الوادي الجديد اليوم

تبدأ إبراشية الوادي الجديد، اليوم السبت، استئناف صلوات القداسات، مع بدء فتح تدريجي لمختلف الكنائس، وَفق إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

وحددت كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، في الوادي الجديد، جدولًا يحدد طريقة حضور القداسات عبر الحجز المسبق من خلال الموقع الإلكتروني للإبراشية أو الاتصال بأرقام هواتف داخل الجدول، كما تضمن إرشادات وطرق حضور القداسات ومواعيدها التى تبدأ اليوم السبت.

وأوضحت الإبراشية أن عدد حضور القداس الواحد يبلغ 30 فردًا فقط، على أن يكون هناك قداسان كل الأيام عدا الجمعة والأحد، مع إرشادات لكيفية الإجراءات الاحترازية قبيل حضور القداس، متضمنة قياس درجات الحرارة للمصلين قبيل دخول الكنيسة، وارتداء الكمامة منذ دخول القداس حتى خروجه، ومنع القبلات والسلامات داخل القداس، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في أثناء الإقدام على التناول، على أن يحضر كل شخص زجاجة مياه ولفافة تناول خاصة به، إضافة إلى التزام المصليين بأماكن تم تحديدها للجلوس وعدم التحرك منها إلا في أثناء طقس التناول، كما أكدت الإبراشية أنه سيتم صرف الشعب دون توزيع "لقمة البركة".

وقال القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن الفتح التدريجي للكنائس يبدأ بعد 3 أغسطس المقبل، موضحًا أنه سيتم إقرار ذلك بعد اجتماع يترأسه البابا تواضروس الثاني.

وأضاف إيميل، في تصريحات صحفية أدلى بها، أنه بعد الفتح سيتم مواصلة صلاة القداس الإلهي التي انقطعت منذ 21 مارس الماضي.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي، الخاصة بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها: "بالنسبة إلى كنائس القاهرة والإسكندرية (إبراشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".