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وكيل "نقل النواب": التكامل في مجال البنية التحتية يحقق التنمية بين الدول الإفريقية

01:38 م السبت 25 يوليه 2020
وكيل "نقل النواب": التكامل في مجال البنية التحتية يحقق التنمية بين الدول الإفريقية

النائب محمد عبد الله زين الدين


كتب- مصراوي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن ضعف وسائل الاتصال وعدم توافر المعلومات في الوقت المناسب، يؤثر على سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات الخاصة، بعمليات التبادل التجاري، مضيفًا أن تحقيق التنمية والتكامل بين الدول الإفريقية لن يتحقق من دون التكامل في مجال البنية التحتية؛ بما يتيح التعامل مع إفريقيا كسوق واحدة لا كأسواق مجزأة ومنفصلة.

وأشار زين الدين إلى أن نمط وشكل التنمية يعتمد بصورة رئيسية على طبيعة ومستوى البنية التحتية الموجودة، موضحًا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق زيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية؛ كضعف كفاءة عمليات النقل، حيث إن معظم الموانئ الإفريقية ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على استقبال السفن العملاقة.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان أن ضعف البنية التحتية يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى.

وأوضح زين الدين أن البنية التحتية والنقل البري والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ الأساسية والاعتماد على التحول التكنولوجي وبحث الدخول في شراكات متعددة على مستوى القطاع الخاص والحكومات هي السبل التي يمكن أن تنقذ وتحدد الاستفادة القصوى من التجارة.

وأكد النائب ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه لأنه جزء أصيل من رفع مستوى وكفاءة أداء هذه المنظومة وهذه الصناعة، وهذا دور علينا جميعًا في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والاتحاد الإفريقي، وأن هناك فرصًا للاستثمار في التعليم في هذه الصناعة على غرار الأكاديمية العربية للنقل البحري، ويمكن إنشاء مدارس فنية بحرية واستخدام وتوظيف تلك القوى الناعمة في توطيد التعاون المصري الإفريقي.

محمد عبد الله زين الدين نقل النواب البنية التحتية افريقيا

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