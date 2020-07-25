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الإسكان: إزالة التعديات بمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية

10:37 ص السبت 25 يوليه 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، إنه تم إزالة التعديات الواقعة من إحدى شركات المقاولات على مساحة ٦٠٨٠٠ م2 تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إزالة التعديات الواقعة على هذه المساحة بمنطقة "غرب كارفور" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضاف إبراهيم في بيان اليوم، أن جهاز مدينة رشيد الجديدة استلم الأرض من شركة المقاولات المتعدية على هذه المساحة، والتي قامت بجميع أعمال الإزالة والإخلاء على نفقتها الخاصة.

إزالة التعديات منطقة غرب كارفور الإسكندرية شركات المقاولات

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