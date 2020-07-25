قرار جمهوري بالموافقة على استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية

القاهرة-أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديسمبر 2019.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2020 بتعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية، وكذلك تعيين عدد من السفراء بالخارج.

ونشرت الجريدة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 2020 بمد خدمة السفير محمد إدريس، لمدة عام اعتباراً من 31 مايو 2020.