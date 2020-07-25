اليوم.. فتح باب الالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب القبول بمدرسة WE المشتركة (بنين – بنات) للتكنولوجيا التطبيقية (مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات) بمدينة نصر، اعتبارًا اليوم السبت، وحتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وذلك في التخصصات الآتية: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب - أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية).

وحددت الوزارة شروط القبول بالمدرسة للعام الدراسي 2020/2021، على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019/2020، من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، والحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة.

كما اشترطت ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقدم، صورة استمارة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر.