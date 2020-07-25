حدث ليلاً| الأوقاف: نية لعودة صلاة الجمعة.. وأعداد غفيرة في جنازة غرقى شاطئ النخيل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تراجع جديد في الوفيات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالة حتى اليوم.

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عضو لجنة تفاوض سد النهضة: إثيوبيا تدفع المفاوضات إلى حافة الهاوية وتأثير الملء الأولي ما زال محدودًا حتى الآن

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض بسد النهضة، إن السد العالي ممتلئ بالمياه ومصر ستستقبل المياه متأخرة عن كل عام لمدة 3 أسابيع، لافتًا إلى أن الفريق الفني لمصر كان في انتظار دعوة من الاتحاد الإفريقي خلال أيام من أجل التوصل الي اتفاق نهائي ملزم للدول الثلاث، مؤكدًا أن التصريحات الإثيوبية تهدم مشوار التفاوض بالكامل.

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الأوقاف: هناك نية لعودة صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك نية لعودة صلاة الجمعة بعد عيد الأضحى.

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وزير الأوقاف: اقتصار إقامة صلاة عيد الأضحى على مسجد السيدة نفيسة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة فقط دون غيره من المساجد، بحضور عدد قليل من عمال الأوقاف.

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التنمية المحلية: مالك الشقة ليس مطالبًا بدفع أي أموال للتصالح بالوحدات المخالفة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن صاحب العقار المخالف هو المسؤول المسؤولية الأصيلة عن التقدم بالتصالح عن العقار.

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بالفيديو.. أعداد غفيرة في جنازة غرقى شاطئ النخيل بالإسكندرية

شيع الآلاف من أبناء الإسكندرية غرقي شاطئ النخيل، في مشهد مهيب، وأدوا صلاة الجنازة.

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السعودية: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام

أكد ‏وزير ‎الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح، بنتن أن لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

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"بسبب كورونا".. المغرب يمنع أداء صلاة عيد الأضحى بالمساجد

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، اليوم الجمعة، عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدة أنه تجوز إقامتها في البيوت.

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البرازيل تسجل 56 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 55 ألفا و891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و343 ألفا و366 شخصا.

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كوريا الجنوبية تسجل 113 إصابة بكورونا بسبب حالات قادمة من العراق وروسيا

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، في كوريا الجنوبية اليوم السبت، إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، حيث وصلت الإصابات بين الوافدين من الخارج إلى رقم قياسي جديد.

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الصين تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية، في الصين اليوم السبت، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

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