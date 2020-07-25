بأسعار الأضاحي ومنافذ البيع.. كيف استعدت "الزراعة" لعيد الأضحى المبارك؟

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في 5 قطاعات، الاستعداد التام لعيد الأضحى المبارك، من خلال توفير كافة احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لمراقبة الأسواق.

في التقرير التالي، نستعرض أهم استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك في سؤال وجواب..

- كم عدد المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ؟

قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن القطاع يمتلك 400 منفذ لبيع الأضحية حي أو مذبوح، مشيرًا إلى وجود منافذ قطاع التسويق التابعة للوزارة.

- أين توجد هذه المنافذ؟

تنتشر هذه المنافذ في القاهرة بالدقي، المعادي، حلوان، 6 أكتوبر، سراي القبة، مصر الجديدة، وفي الإدارة الزراعية لكل محافظة، والمحافظات الحدودية مثل السلوم والوادي الجديد، شمال سيناء.

- كم يبلغ سعر الكيلو حي؟

يقول الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الأسعار تبدأ من 50 جنيهًا للكيلو، حتى 85 جنيهًا، لحسب الوزن والحجم، والأكثر مبيعًا الكبش الذي يصل سعره إلى 3000 جنيه، حتى أن بعض العجول يصل سعرها إلى 25 ألف جنيه.

- هل يوجد تخفيض في الأسعار ؟وماهي أسعار اللحوم بمختلف انواعها؟

يقول المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بوزاة بالزراعات المحمية بوازرة الزراعة، أن عروض أضاحي العيد يتم تقديمها بأسعار تنافسية أقل من الخارج بـ20%، وتبدأ من 50 جنيهًا للكيلو القايم والأبقار بـ55، والجاموس بـ60، والماعز بـ60وأخيرًا الكندوز بـ105.

- ماذا عن اللحوم الحمراء الاخري"السوداني والبرازيلي؟

يستكمل مدير التسويق، قائلًا إنه يتم طرح لحوم سوداني بسعر 90 جنيهًا، والبرازيلي بسعر 70 جنيهًا.

- ماهي مواعيد تلك المنافذ؟

تفتح أبوابها يوميًا من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساء.

- هل توجد شوادر تابعة للوزارة هذا العام؟

أكد محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عدم وجود شوادر تابعة للوزارة، موضحًا أن السبب هو الحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد، وصعوبة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.