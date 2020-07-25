أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

حزب الحرية: حملة لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

12:11 ص السبت 25 يوليه 2020
حزب الحرية: حملة لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

أحمد إدريس

(مصراوي):

قال أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي لحزب الحرية المصري، إن الحزب يدرس التنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات، إعداد حملة لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ، تزامنًا مع بدء الحملة الانتخابية، مضيفًا أنه سيتم إطلاق حملة توعية للمشاركة السياسية للمواطنين بشكل يثري الحياة السياسية في مصر، خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

وأضاف إدريس، أنه سيتم إطلاق برنامج تدريبي للكوادر من مرشحين الانتخابات، وكذلك للمقبلين للترشح في انتخابات مجلس النواب 2020، مشيرًا إلى أن جميع مقرات الحزب التي تتعدى ما يقرب 500 مقر على مستوى الجمهورية، ستكون مقرًا للحملات الانتخابية للقائمة الوطنية.

وأشار إلى أن الحزب لديه العديد من الكوادر السياسية المؤهلة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويسعى للمشاركة بصورة قوية وفعالة بالتنسيق مع القوى السياسية التي تتوافق فكريًا وأيديولوجيًا مع حزب الحرية المصري، لافتًا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من الشباب والمرأة وذوي الإعاقة حول المشاركة السياسية وخوض الانتخابات، والتي سينافس الحزب عليها بقوة نظرًا لما يمتلكه من قوى وكوادر وشعبية في الشارع المصري.

حزب الحرية انتخابات الشيوخ مرشحي القائمة الوطنية

الخبر التالى:

بأسعار الأضاحي ومنافذ البيع.. كيف استعدت "الزراعة" لعيد الأضحى المبارك؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع جديد في الوفيات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الجمعة