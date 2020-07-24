مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 60 رحلة لشركات طيران أجنبية وعربية

كتب- محمد عبيد:



شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، سفر ووصول 60 رحلة دولية، خاصة بشركات طيران أجنبية وعربية لنقل حوالي 5452 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول بالمطار، شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية والذي يعد أعلى معدل تشغيل لمطار القاهرة مقارنة بالأيام الماضية، وغادرت المطار 31 رحلة دولية تقل 2567 راكبًا من جنسيات مختلفة، كما استقبلت صالات الوصول 29 رحلة دولية قادمة من عدة وجهات عربية وأجنبية وتقل 2876 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 41 رحلة جوية على مدار اليوم مابين رحلات مجدولة واستثنائية إلى (لندن - لارناكا - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن - برلين - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - أبوجا - جوبا- روما - ميونخ - بودابست - البحرين - بيروت - دبي) بالإضافة إلى رحلتين إلي أبوظبي وميلانو، بخلاف رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان ورحلات الشحن الجوي، ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول -الجزائر ورحلتين جويتين إلى الكويت ومسقط، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.