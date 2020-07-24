كاملة أبو ذكري عن جزء ثان من "بـ100 وش": كفاية جزء واحد

(مصراوي):

قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى، إن السينارست مريم ناعوم تعمل الآن على كتابة سيناريو فيلم مأخوذ عن رواية تحت المظلة" للأديب العالمي نجيب محفوظ إلى فيلم سينمائي، موضحة: "مستنية السيناريو وبعدها هبدأ في اختيار فريق العمل وبدء التصوير مباشرة".

وأضافت "أبو ذكرى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، أنها لن تقدم جزء ثان من مسلسل "بـ100 وش" قائلة: "معرفش شركة الإنتاج بتحضر جزء ثان ولا لا، لكن أنا مش هقدر أعمل جزء ثاني من المسلسل، أنا شايفة أنه كده حلو".

وتابعت المخرجة كاملة أبو ذكرى، أن السينما المصرية فى حالة متدهورة، مشيرة إلى أنه تتمنى أن تدعم الدولة المصرية صناعة السينما لأنها وجهة هامة للبلاد.