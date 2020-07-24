أم كلثوم نجيب محفوظ تهدي متحف أديب نوبل 400 كتاب مترجم
(مصراوي):
أهدت أم كلثوم نجلة أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، دفعة جديدة من الكتب المترجمة التي كانت تضمها مكتبة والدها، لتضاف إلى الكتب الموجودة في متحف أديب نوبل "بتكية أبو الدهب" بالأزهر.
ووفق بيان صدر اليوم عن صندوق التنمية الثقافية، فإن الكتب المهداة بلغ عددها 400 كتاب مترجمة إلى لغات الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الروسية والنرويجية، ليصل عدد كتب أديب نوبل المقتناة بالمتحف والتي ترجمت إلى مختلف اللغات حتى الآن أكثر من 1000 كتاب.
يشار إلى أن المتحف أقيم بتكية أبو الدهب، وبدأ العمل في تأسيسه منذ عام 2016 ويتكون من طابقين، ويتضمن قاعة للندوات ومكتبة عامة ومكتبة سمعية – بصرية، وأخرى نقدية تحوي دراسات وأبحاث مهمة عن إبداعات نجيب محفوظ فضلًا عن قاعات للأوسمة والميداليات والشهادات التي منحت له ومتعلقاته وأوراقه الشخصية ومؤلفاته وصوره وحملت تلك القاعات التي تضمنت قاعة للسينما أسماء دالة على إبداعات محفوظ.
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