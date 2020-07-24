3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك "الدخيلة" و"السخنة" في يونيو
كتب- محمد عبيد:
تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و380 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك "الدخيلة" برئاسة السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وجمارك السخنة، برئاسة محمود عبدالنعيم مدير عام جمارك السخنة، خلال شهر يونيو الماضي.
وتم الإفراج عن أصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: مثل القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول، ولعب الأطفال.
وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "الدخيلة" و"السخنة"، بلغت 677 مليونًا و725 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و592 مليونًا و357 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، قامت بتصدير مشمول 5 آلاف و53 بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيو الماضي، معظم أصنافها من: «الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر»، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و797 مليونًا و841 ألف جنيه، فيما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 6 ملايين و123 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، خلال شهر يونيه الماضي بلغت نحو 3 مليارات و274 مليونًا و291 ألف جنيه.
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