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خطيب الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا: وقفة عرفات يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار

04:23 م الجمعة 24 يوليه 2020
خطيب الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا: وقفة عرفات يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار

الشيخ حازم جلال أحد أئمة الأوقاف المتميزين

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ حازم جلال، خطيب الجمعة من مسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة، إن فضل الله على عباده في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أن تكفر فيها السيئات وتستكثر فيها من الصالحات ويتجدد فيها نشاط العبد ويسارع إلى الخيرات ليتقرب إلى رب الأرض والسموات، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أبدًا) ومنها يوما عرفة والأضحى والعشر الأوائل من شهر ذى الحجة.

وأضاف جلال، خلال خطبة الجمعة التي حملت عنوان «فضائل يوم عرفة والأضحى»، إن يوم عرفة أكمل الله فيه لنبينا الدين، فقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا»، لافتًا إلى أنه يوم الحج الأكبر ومغفرة الذنوب والعتق من النيران.

وأشار إلى أن الصوم في يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، حيث يقول النبي: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، مبينًا أنه يستحب للعبد الإكثار من الطاعات والعبادات والصيام وتلاوة القرآن والذكر لله وغيرها من الأعمال الصالحة.

واستعرض جلال، في خطبة الجمعة، فضل يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فهو أفضل الأيام وأعظمها يوم النحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الأضحية سُنة عن النبي وإحياء لسنة أبينا إبراهيم، فعن أنس رضي الله عنه قال: «ضحى النبي بكبشين»، مؤكدًا أنها شعيرة عظيمة من شعائر الدين تحقق التقوى لله رب العالمين. قال تعالى: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم»، مشددًا على أن الأضحية لون من ألوان التكافل والتراحم، وينبغي أن نحافظ على الذبح في الأماكن المخصصة لذلك حتى لا يقع الأذى بالناس، كما أنها تحصل بالصك أو الذبح.

حازم جلال مسجد السلطان أبوالعلا عيد الأضحى خطبة الجمعة

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