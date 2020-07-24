كنائس عالمية تعلن الحداد مع إقامة أول صلاة بـ"آيا صوفيا" بعد تحويله لمسجد

مصراوي

أطلقت العديد من الكنائس العالمية دعوات لإعلان حداد عام فى الكنائس، الجمعة، ووضع صلوات خاصة لحفظ الكنيسة التى تحولت لمتحف فى القسطنطينية وهو الإسم القديم لإسطنبول، مع الاستنجاد بالسيدة العذراء فى صلوات أخرى، وذلك احتجاجًا تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد وإقامة أول صلاة به اليوم.

ووجه رئيس أساقفة أمريكا للروم الأرثوذكس فلبادوفوروس‏، دعوة عامة لإعلان الحداد لمختلف دول العالم، والتى تضامن معها العديد من الكنائس من الطوائف الأخرى مثل الكاثوليكية.

وأعلن رئيس أساقفة أثينا يورونيموس، فى بيان، أن اليوم الجمعة 24 يوليو، يوم تحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، سيكون يوم حداد وألم لجميع الكنائس في اليونان ولجميع المجتمعات الأرثوذكسية والمسيحية، مضيفا:""في هذا اليوم سأترأس خدمة مدائح العذراء مريم في كاتدرائية العاصمة أثينا، أدعوكم جميعاً إلى ترديد المدائح بصوت واحد: "إلى والدة الإله الحصن الذي لا يقهر".

وأصدر بطريرك جميع الأرمن كاريكين الثانى، بيان إدانة ضد تحويل آيا صوفيا لمسجد، مؤكدًا أن الإيبارشية الشرقية وجميع إيبارشياتها ستنضم إلى إخوتنا وأخواتنا المسيحيين الأرثوذكس، بروح من التضامن المحب والدعم الأسرى، خلال يوم الحداد هذا على تحويل كاتدرائية آيا صوفيا، اليوم الجمعة 24 يوليو.

وأعلن مجمع الإيبارشية المقدس لكنيسة كريت، أنه يشارك في الألم والحزن لتحويل آيا صوفيا في القسطنطينية إلى مسجد، وأن الجمعة القادمة، 24 يوليو 2020 عند الساعة 12 ظهرا، سيكون هناك رنين جرس حداد مدته عشر دقائق في جميع الكنائس المقدسة في كريت.

يذكر أن الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، قرر افتتاح متحف آيا صوفيا وإقامة أول صلاة به اليوم الجمعة 24 يوليو، وسط استنكار دولي.

ووصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مرتديا كمامة إلى مسجد "آيا صوفيا" لأداء صلاة الجمعة.

وكان يرافق أردوغان رئيس الشؤون الدينية على أرباش وأعضاء من حكومته.