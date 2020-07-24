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حازم جلال خطيبا للجمعة بمسجد السلطان ابو العلا بالقاهرة

11:41 ص الجمعة 24 يوليه 2020
حازم جلال خطيبا للجمعة بمسجد السلطان ابو العلا بالقاهرة

الشيخ حازم جلال

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حازم جلال أحد شباب الوزارة المميزين، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، بمسجد السلطان ابو العلا بمحافظة القاهرة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين، والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن صلاة الجمعة المقبلة ستقام بمسجد السلطان ابو العلا فقط، بعدد محدود من المصلين، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى استمرار رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال.

ويقدم الشيخ حازم جلال برنامج " المسلمون يتساءلون" الذي يذاع أسبوعيا على قناة المحور، وشغل قبل ذلك منصب، إمام مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، بمحافظة القاهرة.

حازم جلال محمد مختار جمعة مسجد السلطان ابو العلا خطبة الجمعة

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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة

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