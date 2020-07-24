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اليوم.. حفل "أعلام المصطفى" بطلعت حرب بمناسبة عيد الأضحى

03:23 ص الجمعة 24 يوليه 2020
اليوم.. حفل "أعلام المصطفى" بطلعت حرب بمناسبة عيد الأضحى

مركز طلعت حرب الثقافي

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، حفلاً فنيًا لفرقة "أعلام المصطفى" للإنشاد الديني، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

يتضمن برنامج الحفل أغنيات "الصلاة عليك"، "يا من لعلاه بسطت يدي"، "لأجل النبي" و"الليلة عندكم عيد"، "وأنا ضيفك يا رسول الله"، "وإني أحب محمد"، "فاطمة يا فاطمة"، "مشتقالك يا نبينا"، "قسما بنور المصطفى"، "صلوا على خير الآنام".. بالإضافة إلى تكبيرات العيد.

فرقة "أعلام المصطفى" أسست عام 2017، بقيادة المنشد صلاح أحمد، وتضم عدد من المنشدين الشباب من الجنسين، قدمت العديد من الحفلات فى مختلف محافظات الجمهورية وتعد من الفرق المصرية التي تتمييز بإنشاد التراث الأندلسي والمصري.

جدير بالذكر، أن بوابة الثقافة لا تزال تحتوي كنزا ثقافيا نادرا، وشعار البوابة والهدف منها هو الوصول إلى 100 مليون مثقف مصرى، ونشر الثقافة المصرية وإعلاء قامتها بين دول العالم ، وتعمل البوابة أيضا على تيسير الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مكاتبها فى مختلف المحافظات عن طريق السماح للمواطنين بالتقديم على خدماتهم إلكترونيا واستخراج التراخيص اللازمة.​

مركز طلعت حرب الثقافي حفل أعلام المصطفى عيد الأضحى

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