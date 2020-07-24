اليوم.. وزير الأوقاف يبدأ مناقشة ضوابط عودة صلاة الجمعة مع قيادات الوزارة

يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا الجمعة، عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، لمناقشة العودة التدريجية لصلاة الجمعة.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الخميس، أنه سيلتقي جميع مديري المديريات عبر برنامج زووم، الأحد المقبل، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.​