اليوم.. وزير الأوقاف يبدأ مناقشة ضوابط عودة صلاة الجمعة مع قيادات الوزارة
يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدا الجمعة، عقد عدة لقاءات تشاورية مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، لمناقشة العودة التدريجية لصلاة الجمعة.
وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الخميس، أنه سيلتقي جميع مديري المديريات عبر برنامج زووم، الأحد المقبل، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
الخبر التالى:اليوم.. حفل "أعلام المصطفى" بطلعت حرب بمناسبة عيد الأضحى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
90413
عدد المصابين
-
31066
عدد المتعافين
-
31066
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15321211
عدد المصابين
-
8721542
عدد المتعافين
-
625888
عدد الوفيات
إعلان