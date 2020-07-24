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اتحاد المصريين بالسعودية: إنهاء المعاملات الخاصة لـ1200 شخص بالقنصلية يوميا

12:30 ص الجمعة 24 يوليه 2020
اتحاد المصريين بالسعودية: إنهاء المعاملات الخاصة لـ1200 شخص بالقنصلية يوميا

عادل حنفي

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، استقبال القنصلية العامة المصرية بالرياض أكثر من 1200 مواطن يومياً لإنهاء المعاملات الخاصة بهم في ظاهرة لم تحدث من قبل وحدث ذلك التكدس نتيجة تراكم المعاملات لثلاث شهور نتيجة أزمة كورونا.

وأشاد حنفي في بيان له، بالمجهود المضاعف من قبل أعضاء البعثة الدبلوماسية وعلى رأسهم السفير أحمد فاروق السفير المصري بالسعودية، والقنصل العام بالرياض دكتور إيهاب عبدالحميد ومما زاد من الزحام داخل وخارج القنصلية العامة المصرية بالرياض هو نظام التباعد الاجتماعي المفروض من قبل السلطات المصرية والسعودية

والخطوات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا .

وأوضح نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج أن نظام المواعيد نظام متطور يواكب العصر وان القنصلية اتخذت بعض الإجراءات لزيادة المواعيد المتاحة للمراجعين منها زيادة مواعيد العمل وتخصيص شباك خاص بتصديق الشهادات الدراسية لارتباطها بموعد التقديم للتنسيق بالجامعات المصرية.

وتابع حنفي قائلا: يتم استقبال بعض المعاملات بدون موعد مسبق كمثال لذلك الطلبات الموجهة لإدارة الوافدين ومكتب العمل لغرض الخروج النهائي وتسليم جميع المعاملات القادمة من مصر كجوازات السفر وشهادات الميلاد وغيرها ومعاملات المكتب العمالي والمشاكل القانونية وكذلك حالات الوفيات والمشكلات الأسرية وحالات الزواج والطلاق والحالات الإنسانية.

عادل حنفي السعودية اتحاد المصريين بالسعودية

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