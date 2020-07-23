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في زيارة مفاجئة.. نائب محافظ الجيزة يتفقد بعض القرى بمنشأة القناطر

11:04 م الخميس 23 يوليه 2020
في زيارة مفاجئة.. نائب محافظ الجيزة يتفقد بعض القرى بمنشأة القناطر

إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

كتب - يوسف عفيفي:
تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، الخميس، الوحدة المحلية بكفر حجازي و قرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، تفقد نائب المحافظ، شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات بالقرية.

وشدد نائب المحافظ، على رئيس الوحدة المحلية بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بشوارع القرية أولا بأول.

وتفقد نائب المحافظ مركز شباب القرية، والتقى بعدد كبير من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكواهم التي وعد ببذل أقصى جهد لتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة حاليا.

منشأة القناطر ابراهيم الشهابي محافظة الجيزة

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