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هل ينتقل فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية؟ الصحة تجيب

10:04 م الخميس 23 يوليه 2020
هل ينتقل فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية؟ الصحة تجيب

هل ينتقل فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد ا

كتب - أحمد جمعة:
أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه من المستبعد حدوث انتقال فيروس كورونا، عبر الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية، لأنه مرض تنفسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الخميس، أن طريق الانتقال الأساسي لفيروس كورونا، يكون من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب۔


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الأربعاء، خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و 4440 حالة وفاة

العبوات عدوى كورونا فيروس كورونا المواد الغذائية

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