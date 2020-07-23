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صفحة الأزهر باللغة الإنجليزية تنشر رسومات لمتابعيها من أطفال العالم

08:38 م الخميس 23 يوليه 2020
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كتب - محمود مصطفى:
نشرت صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسومات نفذها متابعو الصفحة من الأطفال حول العالم، قاموا برسم التصميمات التي نشرتها الصفحة في وقت سابق.

وأكدت صفحة الأزهر على "فيسبوك"، الخميس، "سعداء بمشاركات متابعينا الأطفال الأعزاء حول العالم الذين رسموا بعض التصميمات التي نشرناها من قبل على صفحتنا".

ووجهت الصفحة رسالة لمتابعيها، نصها "أردنا أن نخبركم بأنَّ رسائلكم تعني لنا الكثير، كما ندعوا الجميع للمشاركة ومراسلتنا بما يودون أن نناقشه في الفترة المقبلة".

يذكر أن الأزهر الشريف، أطلق صفحته الرسمية باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نهاية شهر مارس الماضي، للتواصل مع جميع المسلمين حول العالم ونشر رسالة الإسلام الصحيحة بشكل سهل ومبسط يتناسب مع عالمية رسالة الأزهر الشريف.

صفحة الأزهر رسومات الأطفال

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